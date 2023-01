Los cinco abrigos de edición limitada de Zara que más bajan de precio en rebajas

Poncho patchwork limited edition

Abrigo bordados limited edition

Abrigo black shadow limited edition

Abrigo oversize con lana limited edition

Este abrigo, pese a no pertenecer a Zara Atelier, también es de edición limitada y tiene una rebaja de 60 euros. Este abrigo negro de mezcla de lana con cierre frontal con botones pertenece a la colección Into the Classics y pasa de costar de 199 a 139 euros.