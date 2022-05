Zelenski advierte de que las próximas semanas serán "difíciles" para Ucrania

87 muertos por bombardeos rusos en Desna

Así, el mandatario ucraniano ha vuelto a pedir, en su habitual discurso vespertino, “asistencia plena y urgente”, especialmente armas, ya que esta petición “es la vida real de muchas personas que no habrían muerto” si se hubieran recibido todas las armas que Kiev ha pedido.

Zelenski interviene en el Foro de Davos

“Sin él, no se toman decisiones. Debemos ser claramente conscientes de esto. Si estamos hablando de una decisión de poner fin a la guerra, entonces sin él en esta decisión, no será. No será sin una reunión con el presidente de Rusia”, ha asegurado Zelenski durante su intervención.