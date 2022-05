Zelenski insiste en una conversación con Putin pero "sin ultimátum"

Anadolu Agency via Getty Images

Justifica que el ejército ruso debe salir del país cuanto antes y responder por lo que ha hecho, y rechaza que se pueda buscar “una salida para Rusia”: “Sé que Putin quería lograr un resultado pero no lo ha conseguido. Que se nos proponga entregar algo para salvar la cara del presidente ruso no es justo. Ucrania no va a salvar la cara de alguien pagando” con sus territorios.