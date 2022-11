El mandatario ucraniano ha reconocido que quizá sus palabras de esta noche sobre lo acaecido hoy en Jersón no suenen “como lo que nadie espera ahora”, o, al menos, “como en las noticias”, pero los ucranianos deben entender que “nadie va a ningún lado si no se siente fuerte”. “El enemigo no nos da regalos, no hace gestos de buena voluntad. Lo elegimos todo”, ha apostillado.