Zelenski se pronuncia sobre el asesinato de Daria Dúgina: "No tenemos ningún interés en ella"

DIMITAR DILKOFF via Getty Images

Tres días después del asesinato de la periodista rusa Daria Dúgina , el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , ha afirmado que su país no tiene “responsabilidad” alguna en los hechos tal y como culpan las autoridades rusas .

“No es una ciudadana de nuestro país, no tenemos ningún interés en ella y no está en territorio de Ucrania”, ha zanjado Zelenski en una rueda de prensa, según Ukrinform. El Gobierno ya había desmentido la implicación ucraniana en el crimen, pero hasta ahora el presidente no se había pronunciado.