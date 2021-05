Zidane dimite como entrenador del Real Madrid

Si decide traer un técnico que no sea español, el foco está en Italia con las opciones de Massimiliano Allegri y Antonio Conte, que acaba de rescindir su contrato con el Inter de Milán. No obstante, el que suena con más fuerza, tal y como han adelantado desde la Cadena SER , es Allegri.

El palmarés de Zidane con el Real Madrid : 3 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España. A nivel individual, se hizo con un FIFA World Player y un UEFA Club Player of the Year.

Los números muestran una segunda etapa de mayor irregularidad. En la primera Zidane dirigió 149 partidos con 105 triunfos, 28 empates y 16 derrotas. Desde su regreso ha estado al mando 114 partidos y el balance bajó a 69 victorias por 25 empates y hasta 20 derrotas. La decisión de dejar paso a una nueva época en el Real Madrid llega marcada por el sentimiento del técnico francés de no haber cumplido con los objetivos este curso tras no conquistar ningún título.

En los últimos meses Zidane ha dejado mensajes con tono de despedida en sus ruedas de prensa, aunque no había comunicado nada al club. “Se dice que las veces que me he ido lo dejo porque me quito la responsabilidad o se complican las cosas, nunca ha sido así. Llega un momento en el que es bueno cambiar para todos, no solo por mí”, llegó a decir antes de reconocer que no pondría ningún problema al club en el momento de sentarse a hablar de la próxima temporada que tenía firmada.

Por otra parte, esta es la tercera renuncia de Zidane en el Real Madrid teniendo contrato en vigor, una como futbolista y dos como técnico.