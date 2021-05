Zidane rompe su silencio: "Me voy porque el club no me da la confianza que necesito"

Zinedine Zidane ha roto su silencio tras anunciar la semana pasada su dimisión como entrenador del Real Madrid. El ya extécnico ha decidido despedirse del madridismo a través de una carta publicada por el diario AS, en la que explica cuáles han sido los motivos de su marcha.

El francés anunció su decisión de terminar su segunda etapa como entrenador del Real Madrid. Esta vez, sin embargo, no hubo rueda de prensa ni grandes despedidas públicas. La marcha del técnico no pilló por sorpresa, a pesar de tener aún un año más de contrato, tras no haber logrado hacerse con el título de liga que conquistó el Atlético de Madrid en la última jornada.

En la portada del periódico deportivo de este lunes Zidane deja un claro mensaje al club: “Me voy porque el club no me da la confianza que necesito”. En la imagen de la primera página de la publicación, que el medio ha subido a su cuenta de Twitter, se pueden leer otras sentencias. Entre ellas, desmiente que la causa de su marcha se deba al cansancio. “No me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar”.

El exentrenador insiste, además, en que la relación con Florentino Pérez no acabó de la manera en la que él hubiera querido: “Me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el club y con el presidente hubiera sido un poquito diferente”.

Sin embargo, también ha tenido palabras de agradecimiento con el presidente. “Pasar 20 años en el Real Madrid ha sido la cosa más bella que haya pasado en la vida y se lo debo a Florentino Pérez”, ha asegurado.