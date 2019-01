Tengo vaginismo y el sexo es una tortura para mí

"A mí a veces todavía me duele", añadí, solo que no era a veces. Era siempre.

Me entusiasmó su pregunta. Por fin alguien hablaba del dolor en vez de compartir detalles sobre las posturas que habían probado, algo que me hundía aún más. Me erguí como un resorte, salpicando a las chicas que me rodeaban, y dije (más bien chillé): "¡Sí!".

La primera vez que tuve una relación sexual en la que me metieron el pene fue dolorosa. No solo dolorosa: fue una completa tortura. Para ser sincera, ni siquiera conseguimos que entrara todo el pene y acabamos los dos riéndonos y llorando porque se suponía que así tenía que ser la primera vez, ¿no?

Entonces, si el sexo no debería doler tras la primera vez, ¿qué narices me pasa a mí?

Si buscas en Google "el sexo duele" como he hecho yo misma millones de veces en los últimos cuatro años, recibirás montones de respuestas distintas. Según Psychology Today , la primera vez le duele a 1 de cada 3 mujeres, y según Scarleteen y Seventeen Magazine , no debería doler nada, sobre todo si no es la primera vez. Hay que señalar que las publicaciones más destacadas en el buscador son revistas para adolescentes.

Y en seguida mis amigas se pusieron a decir que no era para tanto, que el pene entraba fácilmente. Yo bromeé diciendo que debía de tener una vagina diminuta o que gravitaba en torno a hombres con penes descomunales. Nos reímos todas. La siguiente vez que nos reunimos y la conversación empezó a ir sobre sexo, mentí y dije que ya no me dolía. Se suponía que ya no tenía que doler, ¿no?

Empecé a leer artículos sobre el dolor durante el sexo. Leí que el sexo doloroso es una mentira elaborada por hombres que no quieren tomarse su tiempo para que la mujer "caliente motores". Leí que, si estás excitada de verdad, el sexo da placer. Probablemente sea cierto para personas con vaginas normales, pero esos artículos me hicieron sentirme avergonzada y hasta defectuosa. Estaba excitada, estaba relajada, pero seguía siendo doloroso de narices. Me convencí de que mi planteamiento era incorrecto. Quizás no estaba suficientemente excitada. Si el sexo me resultaba doloroso en vez de liberador, ¿significaba que no era una buena feminista? Me sentía terriblemente avergonzada. Por un lado, porque estaba practicando sexo y me resultaba incómodo decírselo a los médicos o terapeutas. Por otro lado, me avergonzaba no poder "hacerlo" del todo, no sin sentir que me estaban apuñalando la vagina con cincuenta cuchillos distintos.

Si el sexo me resultaba doloroso en vez de liberador, ¿significaba que no era una buena feminista?

Tras dos años viviendo con esta tortura física, mental y emocional, acabé yendo al médico para hacerme una citología vaginal. Sinceramente, mi primer examen pélvico fue gracioso. Estaba tan nerviosa que tuvieron que utilizar un espéculo infantil, e incluso así me dolió tanto que no pudieron introducirlo completamente. El médico me dijo que la próxima vez tendría que tomar algún medicamento para la ansiedad o recibir un masaje antes de la prueba para tranquilizarme.

Pensé: ¿Qué demonios me pasa? Siempre he sufrido ansiedad. Estaba claro que no estaba precisamente relajada ni cómoda durante la citología, pero me dolió tanto como me duele el sexo siempre. Ya había probado los masajes y la aromaterapia para sentirme relajada y segura con mi pareja. Entonces, ¿por qué me seguía doliendo?

No fui a darme ese masaje previo a la citología ni volví a hacerme otra hasta dos años y medio después. ¿Por qué esperé tanto? Por vergüenza. Pensaba que el problema seguía en mi mente y que era todo cuestión de calmarme. Y claro, eso tampoco funcionó.