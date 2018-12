Historias que merecen ser contadas: El sueño de Judith

Judith Estrella es una joven química –joven de las de verdad, de menos de 35– que pasó del departamento de marketing de una farmacéutica, puesto muy bien remunerado según reconoce, a emprender el proyecto de sus sueños junto con un socio: Charters & Dreams, una empresa de alquiler de yates y embarcaciones de lujo.

Su historia profesional, que quizás te resulte familiar si has pasado por aquí en los últimos artículos, empezó como la de muchos otros jóvenes. Estudió "químicas" en la Universidad de Barcelona movida por su afán investigador, sin embargo pronto percibió que ese camino no era el correcto para ella. "Durante mi carrera en Química, me di cuenta de que trabajar en un laboratorio de investigación no era para mí... Soy una persona extrovertida y si tuviera que escoger lo que más me gusta del mundo, creo que es conocer gente y saber más de ellos para ver qué me pueden enseñar. Por lo tanto, lo de estar en un laboratorio encerrada todo el día, sin duda no encajaba nada conmigo... Aprovechando mi carrera científica, decidí re-enfocarla al marketing en la industria farmacéutica, que es un mercado muy interesante y en el que, además, no hay muchos profesionales, por lo que la ley de la oferta-demanda hace que esté muy bien remunerado". Y fue ahí cuando decidió cursar el Máster de Marketing Farmacéutico de la Pompeu Fabra que le permitió abrir una puerta a ese puesto.

Habiendo terminado el máster no le resultó difícil entrar en una de las grandes empresas del ramo farmacéutico para desarrollar ahí su carrera, tal y como ella había previsto. Sin embargo, una vez hubo trabajado en el sector farmacéutico, se confirmaron sus sospechas de que trabajar para los demás tenía fecha de caducidad en su carrera profesional. "Me va a ir bien tener un jefe, pero no por mucho tiempo. Durante algún tiempo analicé varias opciones de diferentes empresas, y cuando finalmente conocí a mi socio Joan Farell, empezamos a hacer un brainstorming de ideas, y finalmente la idea ganadora fue el alquiler de yates de lujo. Siempre explico que esta idea se definió en un Tuk Tuk de Tailandia, así que sin duda, viajar inspira".

¿Por qué una empresa relacionada con los Yates, un mundo totalmente ajeno a tu área de conocimiento?

La parte de emprender un proyecto supongo que se le habrá pasado por la cabeza a cualquier trabajador por cuenta ajena en algún momento de su vida, sobre todo a la vuelta de vacaciones, pero... ¿por qué una empresa relacionada con los Yates, un mundo totalmente ajeno a tu área de conocimiento?

"Nos decidimos por Charter&Dreams porque mi familia era propietaria de una de las más grandes empresas náuticas en España y obviamente el conocimiento que ya tenía del sector era ventajoso. El mercado náutico es un mercado muy nicho y tienes que saber moverte bien para que confíen en ti".

Pasado un tiempo prudencial desde el inicio del proyecto... ¿Volverías a hacerlo, Judith? "Sin duda volvería a emprender. De hecho, la vida da muchas vueltas, y puede ser que algún día vendamos Charter&Dreams, y si eso ocurre, volveré seguro a crear una nueva empresa, un nuevo proyecto, y seguramente no sería en el mismo sector".

