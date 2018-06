10 apuestas de FILMADRID que no te puedes perder

Hoy empieza FILMADRID, la cuarta edición de un festival creado desde la cinefilia más impulsiva, cariñosa e irresponsable. Nuestro amor por las películas y por los cineastas que admiramos nos rebasa y de ahí que cada año preparamos con afecto este festival que ha estrenado las últimas películas de cineastas jóvenes e inéditos y también de maestros admirables como Godard, Chantal Akerman, Pedro Costa, Lav Díaz o Jonas Mekas (y además hemos tenido a varios de ellos en persona con nosotros, con vosotros, aquí en las calles de Madrid).

Este año el tema central es la noche, esa entidad misteriosa que nos empuja a situaciones incandescentes e irreparables. Desde hoy y hasta el sábado 16 de junio tendremos proyecciones en terrazas, en espacios públicos, paseos cinéfilos por la ciudad y, sobre todo, películas irrepetibles. Porque lo importante son y seguirán siendo las películas. Por eso, aquí va una guía apasionada para no perderse FILMADRID.

1. THE DAY AFTER (inauguración) / CLAIRE'S CAMERA (clausura), de Hong Sang-soo

Pasión por el desamor

Debe ser uno de los casos raros en el mundo en que un festival inaugura y clausura con dos películas del mismo cineasta. Cómo no hacerlo, al ser Hong Sang-soo el abanderado de las repeticiones y el más grande examinador de las relaciones de hoy. Adulterios, confusiones, juegos de máscaras. Las protagonistas de ambas películas (magistrales Kim Minhee e Isabelle Huppert en cada caso) tienen en su corazón el impulso de cambiar la realidad observándola una y otra vez, desnudando aquí la esencia del cineasta surcoreano. Sus amoríos y matrimonios, sus variaciones y sus personajes desdoblados, todos estos elementos son ya señal reconocible de un cine que llega a un grado de depuración en estas obras. Verlas es como asistir a un maravilloso programa doble, con diez días de cinefilia en medio.

The Day After: Jueves 7, 19:30h, Filmoteca Española Cine Doré

Claire's Camera: Sábado 16, 21:30h, Filmoteca Española Cine Doré

2. VENDREDI SOIR, de Claire Denis

Pasión por los encuentros

Es de noche. En una esquina oscura de la ciudad, una pareja se besa. No es un beso normal sino uno vehemente. Se besan pero también se comen los dedos, se huelen el cabello. ¿Es un sueño? Podría serlo: una hora antes estaban rodeados de gente y atrapados en un atasco infernal, el atasco más hermoso filmado en la historia del cine. Sólo Claire Denis (con sus fundidos, sus barridos de cámara, sus detalles deslumbrantes, su montaje tan sensual) pudo hacer que la inmovilidad luzca tan frenética. Pero ahora la pareja está sola en una ciudad de sombras. ¿Es un sueño? Podría serlo: hace una hora esas dos personas ni siquiera se conocían. Son dos animales que se encontraron y se necesitaron. Es una conexión que no necesita de romanticismo ni de diálogos ingeniosos. Una coreografía erótica de ansiedades, de cuerpos y de miradas. Con Vendredi Soir queda certificada una verdad irrefutable: Claire Denis es la mejor directora viva del mundo.

Se proyecta el jueves 14, 22:00h, Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes

3. EX-LIBRIS: The New York Public Library, de Frederick Wiseman

Pasión por el conocimiento

Difíciles tiempos estos en que la inteligencia y el pensamiento crítico no se alientan sino más bien son motivos de burla y escarnio. Mientras el mundo parece volver a los extremo, el maestro Wiseman nos recuerda, a sus 88 años, que existe un espacio de encuentro, cercano y accesible, donde el conocimiento es aún celebrado: las bibliotecas públicas. El paseo que Ex-Libris nos ofrece por los locales de la Biblioteca Pública de Nueva York no es sólo un magnífico elogio del conocimiento y del derecho a estar bien informados. Es un contundente manifiesto sobre la necesidad de encontrarnos unos con otros en comunidad, sea por leer juntos a García Márquez, por aprender un idioma nuevo online o por defender un proyecto vecinal. Un retrato de esos espacios públicos que son el cimiento de una democracia olvidada: en las bibliotecas todos somos bienvenidos. Al igual que en su película anterior, In Jackson Heights (Filmadrid 2016), nos volvemos a encontrar con un Wiseman que nos confirma su fe verdadera en las personas. Sin duda, una obra maestra de nuestros tiempos.

Se proyecta el viernes 15, 20:30h, en la Filmoteca Española Cine Doré

4. NAZIDANIE, de Boris Yukhananov, Aleksandr Shein

Pasión por el fútbol

Fue un momento crucial en la historia del deporte. Nuestra caída del Muro. Nuestra llegada del hombre a la Luna. Esa noche, 715 millones de personas en todo el mundo encendieron sus pantallas para ver en vivo un hermoso final de leyendas: Zidane se retiraba. Sin embargo, sucedió la catástrofe. La inexplicable y maldita condición humana. Faltaban pocos minutos para que el partido terminara y Marco Materazzi suelta unas palabras que luego todo el planeta intentará descifrar. ¿Qué ha dicho? ¿Por qué lo ha dicho? Zinedine las oye. Se gira. Observa a Materazzi. Y entonces, el acto trágico, sublime, final. El cabezazo. La expulsión. Irse del campo dando la espalda a la copa. Doce años después esta historia vuelve como si fuera La Ilíada, como si Zidane, Materazzi, el árbitro, los entrenadores y todos los demás fueran héroes o demonios de mitos antiguos, como si aquel cabezazo fuera la conclusión lógica de un mundo incapaz de creer más en políticos, en la religión o en los medios de comunicación. En ese mundo descreído, el gesto de Zidane se convirtió en el más grande y profundo sermón de nuestros tiempos.

Se proyecta el sábado 9, 11:00h, en La Casa Encendida

5. QUEEN KONG + IO SONO VALENTINA NAPPI, de Monica Stambrini

Pasión por el sexo

La noche como celebración sexual. Monica Stambrini, integrante del colectivo Le ragazze del porno, mantiene el espíritu de las manifestaciones Dirty Diaries (Suecia) o X-FEMMES (Francia) donde se legitima una expresión artística todavía tabú y no reconocida en sus dimensiones estética y política: el cine porno. Estas dos películas de Stambrini superan las ataduras de género y entremezclan el imaginario fantástico con el realismo, proponiendo un corolario tan poderoso como excitante. El erotismo de Stambrini convoca la voracidad salvaje, el goce y lo irreal, todo ello desde una brillante puesta en escena. Pocas veces puede experimentarse tanto placer frente a una pantalla.

Ambas películas se proyectan juntas el lunes 11, 22:00h, en la Sala Equis

Con presencia de la directora

6. LITTLE CRUSADER

Pasión por la luz

La del checo Václav Kadrnka es una obra llena de delicadeza, luz y sencillez. En su nueva película, Little Crusader, el cuidado de cada plano llega a un altísimo refinamiento. Basada en el poema épico de Jaroslav Vrchilický sobre la Cruzada de los Niños que tanto inspiró a la literatura, este filme se acerca al relato histórico librándose de cualquier distracción: Mientras el padre duerme, su hijo, un niño pequeño que apenas podría cuidarse por sí solo, se pone una armadura y se va de casa. En esta búsqueda del hijo está resumido todo. En el cine de Kadrnka, el encuadre es un lienzo donde bastan uno o dos elementos, uno o dos sonidos, uno o dos rayos de sol para que una emoción quede fijada en nuestro cuerpo. Ganadora a la Mejor Película en Karlovy Vary 2017, Little Crusader tiene un aura artesanal fuera de lo común y nos evoca al mejor Bresson, tanto por la fe en la espiritualidad humana como por la fe en la inagotable capacidad expresiva del cine más sugestivo.

Se proyecta el sábado 16, 19:00h, en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes

Con presencia del director

7. FIELD NIGGAS y BLACK MOTHER, de Khalik Allah

Pasión por las calles

Este foco es una de las cosas que da sentido a FILMADRID. Foco breve pero increíble: traemos a España el hipnótico y visceral cine de Khalik Allah, el gran cineasta y fotógrafo callejero de nuestros tiempos (no por nada algunos de sus guiones los firma "las calles"). No es exageración decir que Field Niggas (2015) revolucionó el cine afroamericano. El retrato que hace de los habitantes de Harlem, regresando al espíritu del Black Power desde la sensibilidad contemporánea, es un trance sensual, honesto y doloroso. Y su nueva película, Black Mother (2018), es una joya sobre el retrato de la inmortal figura materna jamaiquina. El uso del sonido y la mezcla de texturas (celuloide/digital) deja claro por qué ha tomado años de trabajo. Es extraordinaria. De los grandes documentales del 2018.

Field Niggas: Miércoles 13, 19:40h, Filmoteca Española Cine Doré

Black Niggas: Jueves 14, 19:30h, Filmoteca Española Cine Doré

Con presencia del director

8. EL CINE DE RAQUEL CHALFI

Pasión por la poesía

Exponente insólito del feminismo en los años 80, Raquel Chalfi permanece como una de las figuras más fascinantes y desconocidas del cine de Oriente Medio. Célebre en Israel por su faceta como poeta, Chalfi comenzó a filmar en los 70, abrazando las vanguardias del momento y centrándose en las complejidades de la identidad femenina y la liberación de las cadenas que la oprimían, empleando a menudo un tono enérgicamente onírico. Proyectaremos dos sesiones hermosas e imprescindibles de su filmografía, totalmente inédita en España. Además realizará un Vanguardias Live donde Chalfi nos ofrecerá una selección de sus poemas leídos en directo por ella misma y donde la joven cineasta gallega Judith Adataberna hará una tercera aproximación a los poemas desde la imagen, con el fin de crear un diálogo geográfico y generacional.

Raquel Chalfi Sesión 1: Jueves 14, 19:30h, La Casa Encendida

Raquel Chalfi Sesión 2: Viernes 15, 19:30h, La Casa Encendida

Vanguardias Live: Jueves 14, 22:30h, Fundación Fernando de Castro

Con presencia de la directora

9. LA PELÍCULA INFINITA, de Leandro Listorti

Pasión por el material cinematográfico

Ya en otras ediciones hemos presentado películas que tienen la fascinante voluntad de crear una obra partiendo de otras películas. Esa reutilización de materiales creados por otros autores para desarrollar obras nuevas, autónomas y profundamente personales, nos hace pensar que hay cineastas con el suficiente ingenio y sensibilidad para insistir en la inquebrantable capacidad de resurrección del cine. Es el caso de Leandro Listorti. La sabiduría y la nobleza de su película parte de esos rodajes incompletos o interrumpidos (las películas finitas) que se queda en una suerte de limbo donde son invocados por La película infinita. Una joya lúdica y romántica donde se busca el más fascinante de los muchos relatos posibles para esos fragmentos de cine olvidados. Otra manera, quizás la más próxima, de amar con fuerza el cine.

Se proyecta el domingo 10, a las 11:30h, en Cineteca Madrid, junto a la sesión de vídeoensayos

10. ELETTRA, de Tonino de Bernardi

Pasión por el mito

Cerramos esta lista con Tonino de Bernardi, aquel a quien Jonas Mekas o Pedro Costa llaman "maestro", ese cineasta desconocido y que presentará en Madrid una buena muestra de su filmografía. Su cine se remite a las grandes tragedias clásicas. Ahí está MEDÉE MIRACLE, con una Isabelle Huppert mítica. Pero si hay que elegir una, con dolor optaría por no perderme ELETTRA. Si esta película la firmaran los Straub/Huillet, estaría en todos los libros de cine. Aquí los campesinos de Casalborgone recitan el texto de Sófocles sin abandonar sus labores y pasatiempos diarios. Hasta cinco muchachas asumen, en diferentes segmentos, el rol de Electra, dependiendo de su edad y circunstancias. El coro de campesinos recorre los enclaves de un universo rural detenido en el tiempo y acompaña a las protagonistas, subrayando el sentido ritual y colectivo que en su origen poseía la representación trágica. Como es habitual en De Bernardi, la voluntaria humildad de medios contrasta con la serena belleza y fuerza telúrica de las imágenes y con su poética combinación mediante el montaje. Una obra maestra.

Se proyecta el viernes 8, 22:00h, en la Filmoteca Española Cine Doré

Con presencia del director