¿Qué es el 'value investing' y por qué todos deberían conocerlo?

Resultaría imposible describir las principales características del value investing sin mencionar quiénes han sido sus pioneros y consecuentes "peregrinos" en el tiempo. Así que la idea de este post es comentaros, no solo en qué se basa la filosofía en valor de análisis de compañías como fuente de rentabilidad, sino también dejar pequeñas referencias de quienes han hecho posible su puesta en marcha.

Desde Amiral Gestion, y coincidiendo con los dos grandes pioneros de la filosofía, Benjamin Graham y Warren Buffett, creemos que la inversión en valor significa comprar negocios que entendemos tremendamente bien a precios, que según nuestras estimaciones, representan una oportunidad de revalorización en el tiempo.

Lo que se busca en el fondo es estudiar de manera profunda una compañía, valorarla bajo el método contable que prefiramos y que nos parezca más completo, y luego determinar si el precio que fija el mercado está por encima o por debajo de nuestro precio calculado. Ese diferencial de precios, si existe, es lo que llamamos "margen de seguridad".

La volatilidad ha vuelto; aquel que haya hecho bien los deberes sabrá sacar partido para posicionarse de ahora en adelante

Muchos inversores en valor aplican distintos criterios sobre el significado de una margen de seguridad "amplio" o "reducido". A nosotros nos gustan márgenes por encima del 20%, por ejemplo.

Desde que Benjamin Graham, considerado el consejero de inversiones más importante del siglo XX, escribiera El inversor inteligente en 1949, el concepto de inversión en valor se ha desarrollado de manera lenta pero continuada. Graham menciona en su libro la importancia de pensar como un inversor y no como un especulador al momento de construir una cartera de inversiones. Por eso la relevancia del pensamiento a largo plazo, pieza clave dentro del razonamiento de un inversor de éxito.

Al igual que Graham, el otro gurú de inversiones y antiguo alumno de su sucesor, Warren Buffet, hace énfasis en este aspecto fundamental. "Cuando la marea está alta todos somos iguales, pero cuando baja, sabremos quien ha estado nadando desnudo", una frase que suele utilizar Buffett para comentar la importancia de conocer bien los negocios en los que invertimos y aplicar un pensamiento racional ante riesgos y sesgos personales de cada inversor.

Una frase, además, que encaja perfectamente con el momento actual de mercado. La volatilidad ha vuelto y ha generado movimientos relevantes durante los últimos días; aquel que haya hecho bien los deberes sabrá sacar partido para posicionarse de ahora en adelante.

El market timing no funciona y es mejor pensar en el largo plazo antes de acometer cualquier tipo de inversión

El libro The Warren Buffett Way de Robert Hagstrom, resume de manera brillante muchas de los pensamientos de Buffett antes de asumir una inversión. Una de las más relevantes es como la mayoría de las veces, la mejor decisión es no hacer nada. Esta es una característica fundamental del inversor en valor, valorar, saber esperar y tomar una decisión racional.

En resumen, hay muchos inversores exitosos que han seguido esta filosofía, algunos al pie de la letra y otros haciéndola mutar, pero todos coinciden en una cosa: el market timing no funciona y es mejor pensar en el largo plazo antes de acometer cualquier tipo de inversión.

Decíamos en el título, ¿por qué deberíamos todos conocer esta filosofía? Y la respuesta a esto podemos comentarlo en estas breves líneas: porque aprenderemos a invertir con sentido común y expandiremos nuestros horizontes temporales, mejorando así nuestras rentabilidades relativas.

Buena inversión y hasta el próximo post.

