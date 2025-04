Aranceles de Donald Trump en directo: entra en vigor el nuevo arancel chino del 125 % a todos los bienes de EEUU

Hay respuesta. Pekín ha maniobrado después de la entrada en vigor de sus aranceles contra EEUU. Este sábado no seguirán activas las tasas del 84% a productos estadounidenses que se activaron ayer, las mismas que tras ser conocidas por la Administración Trump acabaron en un enojado presidente anunciando que redoblaba las tarifas hasta un 145%. China ha cumplido su promesa, no ha achantado y ha anunciado hoy que sus aranceles a EEUU pasan al 125%, según recoge Reuters.

A diferencia de Washington, que advirtió que seguirían escalando los aranceles a cada respuesta de China, Pekín ha dejado claro que no habrá más subidas por un sencillo motivo. Dan por quemados los puentes comerciales con las actuales cifras. Las tasas son tan elevadas que dan por hecho que el producto estadounidense no tiene cabida ya. En palabras del propio Ministerio de Economía chino: "No existe aceptación en el mercado para las mercancías estadounidenses exportadas a China".