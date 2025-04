"Día de la Liberación" de EEUU en directo: todo lo que Trump prepara para el mundo con los aranceles

2-A, "Día de la Liberación": todo lo que Trump tiene preparado para el mundo en materia de aranceles



Que estamos en una nueva era mundial es algo que salta a la vista hasta en Google. Buscar "Día de la Liberación" hasta hace un par de semanas suponía dar con referencias de los días gloriosos en que países como Bélgica, Países Bajos o Francia acabaron con la feroz presencia nazi en sus territorios. Ahora no, ya no sólo.



Una teclea en el buscador y, en paralelo, surge una referencia nueva: el otro "Día de la Liberación" es el 2 de abril de 2025, fecha en la que Estados Unidos anunciará una serie de aranceles para cumplir con la "ambiciosa agenda económica" de su presidente, Donald Trump. Que nadie sepa bien en qué van a consistir, a apenas unas horas de los anuncios concretos y tras varios bandazos del republicano, y que los analistas auguren más bien un "Día de la Demolición" no ayuda a ser optimista. Pesan las dudas y las preguntas en estas horas previas, la ansiedad por el tono agresivo del mandatario y las lagunas de contenido, las posibilidades más retrasos o de más confusión, cuando tratamos de las cosas de comer.