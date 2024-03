DIRECTO Guerra Ucrania Rusia: las noticias del 13 de marzo de 2024

Hungría asegura no sustituirá a Rusia como proveedor de gas natural



El gobierno ultranacionalista de Hungría aseguró este martes que sigue satisfecho con los precios y el servicio de sus actuales proveedores de gas natural, que no sustituirá, en clara referencia a Rusia.



"Hungría no pondrá en peligro el abastecimiento de gas del país en función de los deseos políticos e ideológicos de cualquiera", dijo el ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, en Budapest en una mesa redonda sobre los Balcanes. El ministro no nombró explícitamente al proveedor a quién se refería, pero Hungría importa de Rusia el 85 % del gas que utiliza.



El Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán es considerado como el mejor aliado de Moscú en la Unión Europea (UE) y ha criticado las sanciones de Bruselas contra Rusia por la invasión de Ucrania, a pesar de haber aprobado todos los paquetes punitivos