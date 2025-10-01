EEUU se deja de sutilezas y pone a sus cazadores de submarinos a las puertas de Rusia

Estados Unidos ha desplegado aviones militares capaces de cazar submarinos y espiar en Noruega y ha realizado misiones cerca del territorio ruso en el Mar Báltico. En concreto se trata de un avión de patrulla marítima P-8 Poseidon de la Armada de EEUU, diseñado para misiones antisubmarinas, antisuperficie y de inteligencia, según ha informado Newsweek.

Este despliege en el norte de Europa se produce mientras la OTAN fortalece su postura de defensa en la región del Báltico en medio de la amenaza de Rusia a los cables y oleoductos submarinos y la actividad sospechosa de drones en Polonia, Dinamarca y Noruega.

El analista de inteligencia de código abierto Osinttechnical señaló en su cuenta de X que las imágenes satelitales "probablemente mostraron de dos a tres aviones P-8 en tierra en la terminal militar del Aeropuerto Gardermoen de Oslo el 23 de septiembre". Según datos de seguimiento de vuelo, agregó que la Armada estadounidense envió uno de los aviones P-8 con base en Oslo al Mar Báltico frente a la costa del enclave ruso de Kaliningrado, que limita al sur con Polonia y al norte y al este con Lituania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo además este martes que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia porque "nos amenazó un poco recientemente". El mandatario hizo esta inusual revelación ante una inhabitual congregación de generales en Quantico (Virginia), en al que añadió que Estados Unidos está "25 años" por delante de Rusia y China en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares.

"Recientemente nos sentimos un poco amenazados por Rusia, así que envié un submarino nuclear, el arma más letal jamás creada", advirtió Trump, quien reconoció que aunque Moscú y Pekín están "aún por debajo en materia nuclear", su rápido avance actual podría lograr que en cinco años estén en igualdad de condiciones con Washington. Trump agregó que movió "un submarino o dos" hacia "la costa de Rusia, solo por precaución".

"Nosotros tenemos aparatos geniales que no permiten la detección, no permiten que nos detecte nadie, ni desde arriba ni desde abajo del agua. Estamos mucho más adelantados que todos los demás en eso y en otras cosas, gracias a la emocionante renovación del espíritu de nuestras propias fuerzas", agregó Trump ante cientos de generales y altos mandos llegados desde varias partes del mundo.