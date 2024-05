EN DIRECTO, la guerra Ucrania -Rusia: las noticias del 20 de mayo de 2024

El Papa pide a los gobernantes gestos de diálogo que conduzcan a poner fin a las guerras de Ucrania y Gaza

El Papa Francisco ha vuelto a pedir este domingo el fin de las guerras de Ucrania y Gaza, y a los gobernantes de las naciones que realicen gestos de diálogo y de paz.



"Que el Espíritu Santo done a los gobernantes el valor de realizar gestos de diálogo, que conduzcan a poner fin a las guerras: las guerras, tantas, hoy; pensemos en Ucrania. Mi pensamiento va en particular a la ciudad de Járkov, que fue atacada hace dos días; pensemos en Tierra Santa, en Palestina, en Israel, pensemos en tantos lugares donde hay guerras: que el Espíritu conduzca a los gobernantes de las naciones y a todos nosotros a abrir puertas de paz", ha indicado el Papa al final del Regina Caeli en la solemnidad de Pentecostés.



El Pontífice ha indicado que espera que el "soplo" del Espíritu Santo, "portador de armonía, toque los lugares del mundo donde no reina la paz", y ha mencionado explícitamente las guerras de Ucrania y de Gaza. También ha recodado la visita a la ciudad de Verona y la comunidad paraguaya de Roma, que celebra a la Virgen de Caacupé.