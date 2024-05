EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 22 de mayo de 2024

Ucrania destruye un nuevo portamisiles ruso en el mar Negro

El Ejército de Ucrania han informado este martes de la destrucción de un nuevo buque portamisiles de las Fuerzas Armadas de Rusia anclado frente a las costas de Sebastopol, en la península de Crimea, en aguas del mar Negro.



De acuerdo con un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su perfil de Facebook, el portamisiles ruso 'Cyclone' fue atacado en la noche del domingo, si bien no ha sido hasta ahora que esta información ha sido confirmada.



Más tarde, el portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, Dimitro Pletenchuk, ha detallado que el 'Cyclone' formaba parte de una nueva flota de cinco embarcaciones que Rusia había desplegado en el mar Negro.



"El barco era nuevo, no tuvo ni tiempo de terminar los entrenamientos porque no disparó ni un solo misil de crucero", ha manifestado Pletenchuk, según informaciones recogidas por la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.