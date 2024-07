Guerra en Ucrania hoy en directo: Rusia denuncia juego sucio con las negociaciones por la paz

El ataque de un dron ucraniano daña una central eléctrica en el suroeste de Rusia, según un funcionario local



Un ataque ucraniano con drones dañó una central eléctrica en la región de Oriol, en el suroeste de Rusia, según informó el gobernador de la región a primera hora del lunes.



"No hubo víctimas", dijo Andrei Klychkov, el gobernador, en la aplicación de mensajería Telegram. Añadió que se habían destruido dos aviones no tripulados. No estaba claro cuántos drones se lanzaron en total.