EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 30 de mayo de 2024

Jens Stoltenberg: “Ucrania tiene derecho a golpear objetivos militares en Rusia”



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha concedido una entrevista a La Vanguardia en la que defiende que "Ucrania tiene derecho a golpear objetivos militares en Rusia". Es una declaración importante, porque el debate está servido: Kiev reclama poder usar el armamento de Occidente no sólo para defenderse, sino para atacar, también fuera de sus fronteras.



"Hablamos de decisiones nacionales. Unos aliados no han impuesto ninguna restricción o sanción, otros sí. No debemos olvidar que esta es una guerra de agresión. Rusia ha invado Ucrania violando flagrantemente el derecho internacional y, de acuerdo con este, los ucranianos tienen derecho a defenderse. Eso implica golpear objetivos militares legítimos en Rusia. Como se está viendo en Járkiv, donde se están produciendo los combates más intensos, la línea del frente y la de la frontera son prácticamente la misma. Si los rusos tienen total libertad para amasar tropas y para atacar desde su territorio pero los ucranianos no pueden responder, es muy difícil ejercer la autodefensa.", defiende el noruego.



A la pregunta de si no hay riesgo de escalada o internacionalización de la guerra, añade: "El derecho a la autodefensa está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cómo puedes ejercerlo sin atacar los lugares desde donde se lanzan esos ataques? Algunos aliados en realidad nunca impusieron restricciones, como el Reino Unido con los misiles de crucero, así que esto es algo que ya se está produciendo. En una guerra no hay decisiones que no conlleven riesgos pero el mayor de todos sería que Vladímir Putin prevaleciera. Sería una situación muy peligrosa para Ucrania y para nosotros. Kyiv tiene derecho a defenderse y nosotros, a ayudarles a ejercer ese derecho, también con ataques a objetivos militares legítimos en Rusia".