Estados Unidos alerta a Europa sobre el verdadero objetivo de Putin: Ucrania es solo el inicio

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha reafirmado estos días su firme apoyo a Kiev en su lucha contra la invasión rusa, durante una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, con motivo del 80º aniversario del desembarco de Normandía. Pero la visita de estado del demócrata a Francia ha ido más allá de este espaldarazo: ha servido para lanzar mensajes de aviso, alerta roja para sus aliados europeos.

Biden advirtió que la agresión del Kremlin continuaría más allá de Ucrania si tenía éxito, porque el afán expansionista de Vladimir Putin sigue intacto: "Putin no se detendrá en Ucrania... Toda Europa se verá amenazada. No vamos a permitir que eso suceda". Junto a Macron, enfatizó, por si acaso: "Estados Unidos se mantiene firme con Ucrania. No nos alejaremos, lo repito ".

Macron recibió a Biden en una visita de estado destinada a subrayar su sólida asociación en cuestiones de seguridad global. El presidente Biden llegó a Francia el 5 de junio y, junto con su homólogo galo, asistió al aniversario del Día D, el 6 de junio, en Normandía. Luego se reunió con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, un día más tarde.

En su discurso del Día D del 7 de junio, Biden enfatizó la importancia de defender la democracia tanto en el país como en el extranjero. "Al reunirnos hoy aquí, no es sólo para honrar a quienes demostraron una valentía tan notable el 6 de junio de 1944", dijo.

"Es escuchar el eco de sus voces, escucharlos, porque nos están convocando. Nos están preguntando qué haremos. No nos están pidiendo que escalemos estos acantilados; nos están pidiendo que nos mantengamos fieles. a lo que Estados Unidos representa".