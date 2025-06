Guerra en Ucrania hoy en directo: Rusia apuesta por la incursión de las "motocicletas kamikaze"

Aparecen como una exhalación, cruzan el campo de batalla a toda pastilla y desaparecen entre el ruido de los disparos y los soldados ucranianos los llaman “kamikazes sobre dos ruedas”. Son los nuevos protagonistas de una táctica rusa tan suicida como desesperada: motocicletas que se lanzan contra la línea enemiga con la idea de desconcertarlo, romper las líneas y sembrar el caos en la retaguardia. Según ha publicado The Times y recoge The New Voice of Ukraine, estas incursiones se repiten cada vez con más frecuencia en zonas como Toretsk, al este del país.

A bordo de motos que alcanzan los 80 kilómetros por hora, los soldados rusos atraviesan la tierra de nadie con la misión de atacar equipos de drones y morteros, más expuestos que la infantería regular. Pero casi ninguno lo consigue. “No vuelven nunca”, resume un comandante de la 28ª Brigada. “La mayoría caen antes de llegar. Los cazan los drones, les cae artillería encima o se estampan solos contra algún cráter”, aseguran desde el frente.