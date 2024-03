DIRECTO Guerra Ucrania: Rusia ataca con 22 drones Shahed

Tajani dice que las elecciones en Rusia no han sido "ni libres ni justas"



Las elecciones presidenciales celebradas esta domingo en Rusia, en las que Vladimir Putin fue reelegido para un quinto mandato con el poyo de más del 87 % de los electores, no han sido "ni libres ni justas", según el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani.



"Las elecciones en Rusia no fueron ni libres ni justas e involucraron también territorios ucranianos ocupados ilegalmente", indicó anoche en X Tajani sobre unos comicios en los que las autoridades no permitieron la participación de ningún candidato opositor de peso.



El también vicepresidente del Gobierno italiano añadió: "Seguimos trabajando por una paz justa que lleve a Rusia a poner fin a la guerra de agresión contra Ucrania de conformidad con el derecho internacional".