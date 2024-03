Guerra Ucrania Rusia en directo: el rapapolvo de Zelenski al papa Francisco

'20 Days in Mariupol' derrota a 'La memoria infinita' al ganar el Óscar a mejor documental



'20 Days in Mariupol', del director ucraniano Mstyslav Chernov, se llevó este domingo el Óscar a mejor documental, derrotando así a la chilena 'La memoria infinita', de Maite Alberdi, en la 96 edición de los premios de la Academia de Hollywood.



"Es el primer Óscar en la historia de Ucrania, estoy honrado pero probablemente soy el primer director en decir que me hubiera gustado nunca haber hecho esta película", dijo Chernov.



"Desearía cambiar este premio porque Rusia nunca hubiera atacado Ucrania u ocupado nuestras ciudades (...) Sin embargo, todos juntos, ustedes, algunas de las personas con más talento del mundo, podemos asegurarnos de que la historia se rectifique y la verdad prevalezca", ahondó el director.



El documental, centrado en la actual guerra ucraniana, triunfó en la categoría que también incluía a los documentales 'To Kill a Tiger', 'Bobi Wine: The People’s President' y 'Four Daughters'.