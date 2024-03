Ucrania-Rusia en directo: Orbán cree que Trump terminará con la guerra

Scholz rechaza un canje de misiles de largo alcance Taurus con el Reino Unido



Olaf Scholz rechazó este noche la posibilidad de un canje de armas con el Reino Unido por el cual Londres recibiría misiles Taurus alemanes de largo alcance, a cuyo envío a Ucrania se opone el canciller alemán, a cambio de mandar a Kiev cohetes con características similares tipo Storm Shadow. "En lo que se refiere a ese sistema armamentístico considero que, a la vista de su impacto y dónde puede ser empleado, no puede ser utilizado sin control y que la participación de soldados alemanes no puede ser justificada tampoco desde fuera de Ucrania", señaló en una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.



"Por eso he dicho que no considero justificable su uso y por eso no es una cuestión de si debe hacerse de manera indirecta o directa. Mi respuesta es clara", enfatizó Scholz, quien se ha mostrado molesto por el hecho de que todo se centre en los misiles Taurus cuando Alemania proporciona en total ayuda financiera y armamentística a Ucrania por 28.000 millones de euros.