Guerra Ucrania Rusia en directo: las noticias del 2 de abril de 2024

Rusia y Ucrania intercambian reclamaciones sobre drones en el Mar Negro



Rusia y Ucrania intercambiaron el lunes declaraciones sobre el derribo de aviones no tripulados enemigos sobre el mar Negro, y ambas partes parecen dedicar cada vez más atención al desarrollo y la utilización de aviones no tripulados. El Ministerio de Defensa ruso, a través de la aplicación de mensajería Telegram, declaró que sus unidades de defensa antiaérea habían interceptado seis drones ucranianos que intentaban llevar a cabo un "ataque terrorista". Además, otros dos drones fueron derribados sobre la región fronteriza de Belgorod.



Un portavoz de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, Illya Yevlash, declaró a la televisión nacional que las fuerzas ucranianas habían derribado un dron ruso "Forpost", que describió como uno de los más sofisticados y costosos del arsenal de Moscú. No es frecuente que consigamos un objetivo así, pero lo conseguimos: uno de los drones de ataque más caros del Forpost", dijo Yevlash, estimando su valor en 8 millones de dólares. Las publicaciones militares describen el Forpost como una versión rusa de un avión no tripulado de reconocimiento utilizado durante décadas por Israel y capaz de llevar a cabo nuestra vigilancia a una altitud de 5 kilómetros (3 millas) de forma continuada durante 16 horas.