Guerra Ucrania Rusia en directo: las noticias del 27 de febrero de 2024

Macron no descarta el envío de tropas a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, no descarta el envío de fuerzas militares a Ucrania, aunque ha reconocido que por el momento no hay un consenso en ese sentido.



"Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres, pero en la dinámica no hay que excluir nada", ha apuntado Macron durante su intervención en la Conferencia de Apoyo a Ucrania celebrada en París, según recoge la televisión TF1.



"Haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra. Y lo digo con toda la humildad que hay que tener cuando nos fijamos en los dos años que acaban de pasar", ha argumentado.