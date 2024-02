Guerra Ucrania Rusia en directo: las noticias del 6 de febrero de 2024

Ecuador no ve riesgo de plaga para Rusia ante la petición de suspender a cinco empresas bananeras



La agencia fitosanitaria de Ecuador consideró este lunes que no hay riesgo para Rusia ante el pedido de este país de suspender los permisos de exportación de banano a cinco empresas ecuatorianas por la supuesta presencia en los envíos de la ´mosca jorobada´ (Megaselia Scalaris), una polémica que acontece tras la decisión de Quito de hacer un trueque de equipamiento militar ruso con Estados Unidos.



"La mosca jorobada no es una plaga agrícola del banano y no ataca ni afecta a los cultivos", aseguró la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) de Ecuador, mediante un comunicado en el que destacó las acciones que se han emprendido en el país para eliminar cualquier sospecha de este insecto en las cajas de bananas de exportación.



Agrocalidad recordó que Ecuador registra más de 84.000 envíos anuales de musáceas a todo el mundo, lo que supone unas 7 millones de toneladas exportadas a 76 destinos en el planeta, y enfatizó en que "a la fecha no se ha recibido notificación similar de otros países".