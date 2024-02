Guerra Ucrania Rusia en directo: las noticias del 8 de febrero de 2024

Borrell: "Putin va a por todas y hay que contar qué significaría tenerle de vecino de la UE"



El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió que Rusia "está yendo a por todas" y consideró que hay que explicar de cara a las elecciones europeas de junio qué significaría tener en Ucrania un gobierno "títere" como en Bielorrusia y al Ejército ruso "en la frontera" de la Unión Europea.



"Rusia va a ir a por todas. Está yendo a por todas. (El presidente ruso, Vladímir) Putin, no tiene la menor intención de ceder. Le va en ello su supervivencia política", señaló el jefe de la diplomacia europea en una entrevista con EFE durante su cuarta visita a Ucrania desde la invasión a gran escala rusa que el día 24 cumple dos años.



Borrell, que trajo a Kiev un "firme" mensaje de solidaridad y de apoyo militar, político y financiero de la UE, dio por seguro que Putin "va a ir a por todas y no le importa sacrificar a su ejército y a su pueblo, pues está sufriendo enormes pérdidas materiales y humanas y no ha conseguido ningún avance territorial significativo".