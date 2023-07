Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de las contraofensivas y ataques

La ONU se muestra preocupada por la situación en Odesa: "No nos lleva en la dirección correcta"

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha mostrado su preocupación por los continuos ataques del Ejército ruso contra Odesa y por la decisión tanto por parte de Rusia como de Ucrania de considerar a cualquier barco en el mar Negro como transportes de carga militar.



"Obviamente estamos preocupados por esta situación. Todo esto no nos está llevando en la dirección correcta. Lo que está ocurriendo allí también está teniendo un efecto negativo en los precios del trigo, del maíz...", ha declarado el portavoz durante una rueda de prensa.



"Hemos visto las fluctuaciones en los precios. Van arriba y van abajo. Eso no es bueno para el mercado, y lo que no es bueno para el mercado es malo para las personas en situación vulnerable, que no pueden pagar comida, que no pueden permitirse la subidas de los alimentos. La mayor parte de ellos está en el Sur Global.