Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de Wagner, contraofensiva y ataques

El desafío de Wagner a Putin, bajo la lupa de la OTAN

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha informado este jueves de que la fallida rebelión del Grupo Wagner liderada por Yevgeni Prigozhin será uno de los temas de discusión durante la cumbre de la OTAN que se celebrará el 11 y 12 de julio en Vilna, la capital de Lituania.



"Estoy seguro de que los acontecimientos de los últimos días serán, por supuesto, un tema de discusión. Cómo no van a serlo", ha dicho en rueda de prensa, si bien ha agregado que no se espera una agenda concreta al respecto.



El portavoz del Departamento de Estado estadounidense ha explicado además que los aliados transmitirán un "mensaje de unidad" en el marco de la cumbre y que se espera un "importante paquete de ayuda político y práctico" para Kiev, si bien no ha dado más detalles.



Además de la rebelión llevada a cabo el pasado fin de semana por los paramilitares del Grupo Wagner, liderados por Yevgeni Prigozhin, los asistentes a la cumbre de la OTAN discutirán las posibles garantías de seguridad para reforzar la defensa ucraniana.