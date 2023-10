Guerra Ucrania Rusia en directo: piden más misiles nucleares a Biden

El Congreso de EEUU insta a Biden a reforzar el arsenal nuclear ante el reto chino y ruso



El Congreso estadounidense recomendó este jueves al Gobierno de Joe Biden que amplíe su arsenal nuclear ante "el entorno de amenazas" derivado de las "acciones agresivas" de China y Rusia.



La Comisión del Congreso sobre la Postura Estratégica de Estados Unidos publicó hoy sus conclusiones preliminares y alertó de que "si bien la postura actual de Estados Unidos sigue siendo fuerte, no está preparado para los desafíos potencialmente existenciales del período 2027-2035 y más allá".



Si Estados Unidos y sus aliados no despliegan suficientes fuerzas convencionales (no nucleares) para lograr "la disuasión efectiva y la derrota" ante una posible agresión simultánea de Rusia y China, afirma el informe, "sería necesario modificar la estrategia estadounidense para aumentar la dependencia de las armas nucleares para disuadir o contrarrestar la agresión".