Guerra Ucrania Rusia en directo: últimas noticias del 15 de noviembre

Polonia y Ucrania no logran un acuerdo para poner fin a la huelga de transportistas polacos

Polonia y Ucrania no han logrado llegar a un acuerdo para poner fin a la huelga de transportistas polacos que ha bloqueado el paso de camiones ucranianos en protesta por la falta de control con respecto a las licencias concedidas a los camioneros del país vecino.



"Las negociaciones con Polonia todavía no han conducido a nada. Los transportistas polacos siguen bloqueando al menos tres rutas principales", ha dicho el portavoz del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, Andrii Demchenko, según la agencia de noticias Ukrinform.



Demchenko ha asegurado que los transportistas polacos solo dejan pasar un camión ucraniano por hora. "Los conductores eligen otras rutas, por lo que vemos una cierta concentración de camiones frente a otros puestos de control", ha indicado.



Funcionarios del Ministerio de Desarrollo, Territorios e Infraestructura de Ucrania se reunieron en la víspera con representantes polacos en la frontera con el objetivo de poner fin a los bloqueos, si bien el encuentro no ha tenido éxito.