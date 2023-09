Guerra Ucrania Rusia en directo: últimas noticias del 18 de septiembre

Rusia anuncia el derribo de tres drones ucranianos dirigidos contra la península de Crimea

Las autoridades de Rusia han anunciado este domingo la destrucción de tres drones ucranianos en el sudoeste de la península de Crimea, que no han causado bajas ni daños.



"El 17 de septiembre, sobre las 20.30 hora de Moscú, ha sido detenido un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista a través de vehículos aéreos no tripulados con objetivos en territorio de Rusia. Los sistemas de defensa aérea han destruido dos drones ucranianos en el sudoeste de la península de Crimea", ha comunicado el Ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram.



Tan solo una hora después, las defensas de la península derribaban otro dron más en la misma región.



Por su parte, el gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozhayev, ha asegurado en Telegram que la ciudad no ha registrado bajas ni daños.



Además, el propio ministerio ha informado sobre la destrucción de un dron sobre la región de Belgorod a las 20.40 (hora de Moscú).