Los ucranianos echan en falta la solidaridad de los rusos de a pie para detener la guerra



Los ucranianos no tienen fe en la voluntad y capacidad de los rusos de a pie y los opositores al Kremlin para detener la guerra o protestar contra ella, después de que muchos no hayan recibido simpatía ni siquiera de sus familiares en Rusia y hayan intentado en vano informar a los rusos del costo de su agresión.



En Ucrania no ha habido llamamientos dirigidos a los rusos para que se levanten contra la política de su presidente, Vladímir Putin, después de que 99 misiles atacaran Kiev y Járkov el segundo día de 2024, causando al menos cinco muertos y una destrucción masiva en las dos ciudades más grandes del país.