Guerra Ucrania Rusia en directo: últimas noticias del 9 de octubre

Escritores ucranianos y extranjeros invocan el poder de la palabra ante la guerra



En medio de las explosiones y la violencia, las palabras todavía tienen poder, están convencidos los escritores ucranianos y extranjeros que se dieron cita en la Feria del Libro de Leópolis que se ha celebrado desafiando los continuos ataques mortales de Rusia.



Uno de los temas que ha marcado el certamen es la búsqueda de fórmulas para llegar a países que no pertenecen a Europa donde muchos no parecen entender la dimensión y las consecuencias de la agresión rusa.



La imponente Torre de la Pólvora solía ser una parte importante de la fortificación de la ciudad medieval, donde los ciudadanos acudieron en busca de seguridad durante siglos.



La torre no puede ofrecer la misma protección contra los misiles rusos mientras a su alrededor se celebra la 30ª edición de la feria, mucho más pequeña que en los años anteriores a la invasión.