Guerra Ucrania Rusia en directo: Putin activa el botón del pánico

Las aspiraciones expansionistas de Putin parecen no tener límites. Ni amenazas, ni recomendaciones, ni el desgaste... ni siquiera su viejo amigo Trump. Nada ni nadie parece poder acabar con las ansias imperialistas del presidente ruso, que no cesa en sus ataques y bombardeos sobre Ucrania tras más de tres años de conflicto. No hay contexto, ni pretexto ni persona capaz de hacerle cambiar de opinión.

De hecho, esta semana tuvo lugar el ataque más masivo por parte de Rusia, según fuentes estadounidenses. El bombardeo estuvo protagonizado por numerosos drones y misiles durante la noche del lunes que desafiaron así las pretensiones, consejos y objetivos de Donald Trump, que ya no disimula públicamente y en un par de ocasiones en la última semana tildó a Putin de "loco" y de "estar jugando con fuego".