Guerra Ucrania Rusia en directo: un experto sentencia el acuerdo de paz

Francia lanza un serio aviso a navegantes. En una entrevista concedida a varios periódicos galos, el presidente Emmanuel Macron ha advertido de que si no se detiene al presidente ruso, Vladimir Putin, que invadió Ucrania en 2022, "seguramente irá a por Moldavia y quizás más lejos, a Rumanía". El expansionismo ruso no se va a detener en Ucrania si no hay una paz justa, avisa Macron.

Su declaración se produjo después del desacuerdo entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, el 28 de febrero, que terminó con la falta de un acuerdo de minerales por seguridad, y en vísperas de una cumbre de seguridad de emergencia de los países de la UE y el Reino Unido en Londres, en la que Europa enseñó sus primeras cartas.