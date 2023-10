Guerra Ucrania Rusia hoy en directo: última hora de la ofensiva militar, Zelenski y Putin

Zelenski reprocha a los rusos no hacer nada para cambiar a Putin: "Parece que no quieren escuchar"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reprochado a los ciudadanía rusa no haber hecho lo suficiente en las últimas tres décadas para cambiar a su homólogo ruso, Vladimir Putin. "Parece que la gente que vive en Rusia no quiere escuchar nada", ha criticado.



"Es muy difícil enviar mensajes a la Federación Rusa, parece que la gente que vive en Rusia no quiere oír nada. Deberíamos haber visto gente en las calles en los últimos 30 años", ha dicho Zelenski en una entrevista para la cadena Sky Italia.



No obstante, también se ha dirigido a "las personas que se oponen a la tiranía de Putin", para que "sigan avanzando", puesto que "no hay otra salida". La gente de Rusia, ha recalcado, debe "hacer algo concreto para cambiar la situación el país".



Zelenski también ha señalado que en Rusia no están interesados en las vías diplomáticas porque acabar con la guerra "va en contra de los deseos" de un Putin, que bloqueara cualquier tipo de negociación. "Basta con observar el acuerdo de exportación de cereales", ha puntualizado.