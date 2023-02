Guerra en Ucrania hoy, última hora del envío de cazas, Putin y Zelenski en directo

Continúa el 'Zelenstour europeo' con la jornada clave en Bruselas

La seguridad se intensifica en las manzanas de las Instituciones Europeas, los funcionarios reciben avisos de inhabituales controles y cierres, pero la agenda publicada aún no lo contempla: Bruselas espera este jueves (o no) al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para el Consejo Europeo extraordinario que reúne a los mandatarios de los Veintisiete.



Su presencia se filtró anticipadamente el lunes y, desde entonces, se ha puesto en duda su estancia, por cuestiones de seguridad. Demasiado expuesto, con demasiado tiempo. La visita se da por hecho pero, a la vez, está por ver.



Fuentes comunitarias indican a El HuffPost que lo esperado es que venga al fin, que almuerce con los presidentes y primeros ministros, además del presidente del Consejo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y comparezca ante el Parlamento Europeo. "Lo esperado no tiene por qué ser lo que ocurra", indica una fuente, jugando al despiste. Informa Carmen Rengel.