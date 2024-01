Guerra en Ucrania-Rusia en directo: las noticias del 17 de enero de 2024

Macron indentifica la guerra de Ucrania como la principal amenaza exterior de Francia



El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró que la guerra de Ucrania es la principal amenaza exterior para Francia porque "Rusia amenaza las normas internacionales" y anunció que mantendrá la ayuda militar a Kiev, a donde tiene previsto viajar en febrero.



"Vamos a entregar mucho más material a Ucrania, a la que ayudaremos en sus necesidades, sobre todo a defender su cielo", indicó el presidente durante la presentación de sus prioridades para los próximos meses.



Macron aseguró que durante su próxima visita a Kiev se llegarán a nuevos acuerdos de cooperación entre ambos países, pero concretó que se entregarán 40 misiles Scalp y varios centenares de bombas, además de otro tipo de material militar.



"No podemos dejar ganar a Rusia. Hacerlo es correr el riesgo de que las reglas del orden internacional, tal y como las conocemos, no sean respetadas más. Y eso para nuestros amigos bálticos, para Polonia o para Moldavia no es posible", comentó el mandatario.