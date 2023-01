Mike Pence encuentra en su casa documentos secretos de cuando era el vicepresidente de Trump

Chip Somodevilla via Getty Images

Nuevo capítulo en el cada vez más largo serial de hallazgos de materiales clasificados entre las propiedades personales de mandatarios de EEUU. El último en hacerlo público ha sido Mike Pence, antiguo vicepresidente con Trump, quien se ha encontrado documentos secretos en la residencia que posee en Indiana.

Según medios locales, fue uno de sus abogados, Greg Jacob, el que descubrió esos documentos hace ahora una semana, después de que el propio Pence pidiera hacer una inspección por precaución tras los últimos acontecimientos. Poco antes de su caso se ha sabido, en varias entregas, que Joe Biden guardaba en diversas propiedades varias cajas con materiales confidenciales de cuando era el vicepresidente de Obama.

Pero el que fuera 'jefe' de Pence, Donald Trump, también se vio envuelto en una polémica, incluso mayor. El FBI llegó a registrar su residencia en Mar-a-Lago (Florida) y a confiscar numerosos documentos.

Meses después, ha sido Pence. Tras el inesperado hallazgo, el mismo abogado lo notificó al Congreso y los Archivos Nacionales, por ser la institución que se encarga de custodiar este tipo de materiales sensibles.

El letrado trató de explicar que los documentos estaban en la casa del exvicepresidente en Indiana por error. Se trataría, según medios locales, de un “pequeño número” de documentos “empaquetados y transportados” desde la Casa Blanca a la vivienda del exvicepresidente sin que él mismo se diera cuenta. De hecho, según enfatizó el letrado, Pence “no tenía constancia de la existencia de documentos clasificados o sensibles en su residencia personal”.

Pence, que se mantuvo al lado de Trump durante la mayor parte de su Presidencia, se desmarcó de él tras el asalto al Capitolio de 2021 y después de haber recibido presiones del mandatario para anular la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020. De todo ello da buena cuenta el exvicepresidente en una autobiografía titulada So help me God, donde relata los difíciles momentos y especialmente, cómo se separaron a raíz de las sospechas nunca probadas de fraude electoral.

Ahora, Pence se está perfilando como uno de los aspirantes a la nominación presidencial republicana, una campaña larga a la que ya se ha entregado Trump, que aspira a reeditar el mandato que desempeñó entre 2017 y 2021.