Transcurridos varios meses del estallido de la guerra de Israel y Palestina, varios países entre los que se encuentra España reconocerán el estado palestino.

En este contexto se ha dado cuenta del potencial militar israelita dentro del ranking mundial.

Puesto en el ranking



Así, la web especializada Global FirePower establece una clasificación acerca de la posición que ocupa cada país en cuanto a capacidad militar. Este ranking, que lo completan 145 países, sitúa al país israelí en la posición número 18, con un índice de alimentación de 0,2757.

Este índice establece numéricamente el potencial de cada país, siendo 0,0000 una calificación perfecta. Israel lleva ocupa este puesto desde el 19 de enero de este año. Además hay que recordar que el Estado de Israel es una potencia nuclear aunque no esté registrada como tal al no formar parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

¿Cuáles son las mayores potencias militares del mundo?



De esta forma, se puede considerar que el potencial militar de Israel es uno de los punteros del mundo, ya que se encuentra en el top-20, gracias, en gran parte, a la colaboración de EE.UU con Jerusalén, siendo uno de sus países predilectos.

Entre los países que encabezan esta lista se encuentran EEUU, seguida por Rusia, China, India y Reino Unido, que cierra el top 5.

1- EEUU: 0.0712

2- Federación Rusa (Rusia): 0.0714

3- China: 0.0722

4- India: 0.1025

5- Reino Unido: 0.1435

6- Corea del Sur: 0.1505

7- Pakistán: 0.1694

8- Japón: 0.1711

9- Francia: 0.1848

10- Italia: 0.1973