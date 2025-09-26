Un experto militar hace las preguntas más afiladas sobre las invasiones aéreas rusas: "¿Disparar o no disparar?"

Rusia ha intensificado sus acciones contra la OTAN en los últimos meses, en el último mes, la situación se ha agravado todavía más. La alianza militar pronto podría tener que tomar una decisión trascendental en caso de que la situación siga creciendo las próximas semanas.

A principios del mes de septiembre Rusia envió drones a Polonia en una provocación belicista clara. Algunos fueron derruidos, otros aterrizaron en tierra. Ante esa situación, la OTAN decidió fortalecer la preparación de su posición oriental con su operación "Cantinela del Este".

No paso mucho tiempo hasta que, de nuevo, un dron ruso volvió a sobrevolar el terreno, en esta ocasión de Rumanía. Tras ello, tres aviones rusos fueron avistados en Estonia. Unas actividades inusuales dentro del territorio europeo.

Como normal los cazas u medios de transporte militares aéreos operan desde el inicio de la frontera y sobre todo en las regiones menos pobladas de la zona. Con esa regla en la mano, Rusia parece que todavía tiene algunas restricciones en sus operaciones militares y los aviones de combate todavía no están sobrevolando el terreno.

Sin embargo y según informan expertos militares, esta situación podría cambiar en cuestión de tiempo. Mientras occidente trata de evitar la escalada bélica, Rusia hace lo contrario aumentando sus efectivos en territorios de la OTAN.

Ante la forma de actuar ante estas situaciones de invasión del espacio aéreo por parte de Rusia a cualquier país son limitadas. La última que tuvo trascendencia internacional fue en 2015 cuando Turquía derribó un avión Su-24 proveniente del territorio ruso.

Dada la situación, las órdenes de disparo a cualquier vehículo de la aviación militar rusa podría llegar a que se apretase el botón. Por ello y si la situación bélica sigue creciendo, la OTAN ya tiene entre sus planes el derribo de drones singulares de la flota rusa.

A pesar de las medidas que se prevén que tome la OTAN a lo largo de las próximas semanas, Rusia sigue surcando diferentes espacios aéreos de los países de la alianza militar con lo que, en definitiva, se plantea un escenario de incertidumbre en el que el aumento de la tensión entre los países alcancen un nivel notable.