Tú también tienes derecho a la ciencia, pon #ComunicaCiencia en tu vida

Ester Eroles (@teroles) La etiqueta #ComunicaCiencia en las calles de Berlín.

La ciencia es un derecho de todos, un derecho que vale la pena ejercer. Porque la ciencia, sin las personas, no sirve de mucho. Y porque si renunciamos al conocimiento científico, renunciamos también a algunos de nuestros tesoros más valiosos: nuestra salud y capacidad de decidir libremente.

Pero la ciencia es como el amor: si no la demuestras, si no la compartes y no la recibes, no tiene sentido. El problema es que, aunque la ciencia o el amor envíen poderosas y palpitantes señales, éstas pueden muchas veces no verse correspondidas, creando en amantes y científicos una tremenda frustración. Sin embargo, la causa del desafecto es, en muchas ocasiones, simple: pensar que ha habido comunicación, cuando en realidad no ha sido así.

Toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten (Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27)

Y es que, según cifras de 2015, en el mundo hay unos 572 millones de personas que hablan español, cifra que podría aumentar hasta 754 millones a mediados de siglo XXI. En paralelo, las redes sociales están aumentando increíblemente su influencia como fuente de información y difusión de la ciencia. Sin embargo, muchas de estas personas no dominan suficientemente inglés, con lo cual su acceso a la literatura y comunicaciones científicas está claramente en desventaja respecto al resto de la población. ¿Tiene esto solución? Muchos científicos y comunicadores creemos que sí.

Es por eso que hace unos meses decidimos, con ayuda de la Asociación Española de Comunicación Científica, poner en marcha #ComunicaCiencia. #ComunicaCiencia es una etiqueta para las redes que quiere servir como altavoz y antena de la comunicación en español de la ciencia. En pocas semanas, la nueva etiqueta #ComunicaCiencia ha conseguido aglutinar a cientos de comunicadores de la ciencia en Twitter, Facebook e Instagram pero, todavía más importante, hacer llegar la ciencia a millones de usuarios de las redes, también a aquellos que no hablan inglés.

#ComunicaCiencia es la primera etiqueta global para la comunicación en español de la ciencia en las redes

Mapa de países en los que ya se utiliza la etiqueta #ComunicaCiencia. Análisis: @GuilleOrtsGil

Y es que, a diferencia de los que sucede en inglés o alemán, hasta ahora no existía una simple herramienta que nos conectara con la comunicación de la ciencia en español. Ahora tenemos #ComunicaCiencia, y muchos creemos que, en plena crisis mundial sobre lo que es cierto y lo que no, vale la pena utilizar esta etiqueta.

Porque hay vacunas y niños que tienen acceso a ellas, pero que no son vacunados. Porque hay un peligro real con el cambio climático, pero muchos no creen en él. Porque aunque hemos llegado a la luna, algunos siguen creyendo que la tierra es plana. Porque hay racismo, aunque sabemos que todos somos híbridos un poco trogloditas. Porque hay multitud de noticias falsas en la red que llegan fácilmente a todos, y mucha información fiable que nunca llega a los ciudadanos.

Por todas esas razones, y muchas más, creemos que utilizar la etiqueta #ComunicaCiencia vale la pena. Porque la ciencia es como el amor, si no la demuestras, no la compartes y no la recibes, no tiene sentido. Y porque la ciencia no podrá ayudar a salvar vidas sin más personas que, como tú, crean en ella.

Porque la ciencia es un derecho de todos, ¿Pones tú también #ComunicaCiencia en tu vida?