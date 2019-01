En un año pasé de no correr más de 2 km a terminar la maratón de Nueva York

4 de noviembre de 2018, el día más duro de mi vida y también el mejor.

No hace mucho tiempo, yo habría reaccionado igual. Como espectadora habitual y participante novata, he llorado en las calles de Brooklyn viendo a miles de corredores avanzando en trombas de colores fosforitos y me he preguntado año tras año por qué iba alguien a correr voluntariamente un kilómetro, o aún peor, 42,2.

La primera pregunta que me suelen hacer es cómo llegué hasta este punto en las carreras de resistencia. La verdad es que llegué de muchas formas. Algunas las recuerdo y otras, no. No fue algo que pasara de la noche a la mañana, claro, pero no es sencillo señalar el momento exacto en el que empecé a sentirme una "corredora de verdad".

Me pasé los primeros 28 años de mi vida evitando los deportes como si fueran una plaga. El último año y medio lo he pasado no solo iniciándome en las carreras de larga distancia, sino pasando de 0 a 42,2 en un abrir y cerrar de ojos. Chupaos esa, campamentos de verano de artes y manualidades.

Este fin de semana me sorprendió gratamente descubrir que es posible correr, respirar y hablar al mismo tiempo. TAMBIÉN me enteré de que la milla 24 (kilómetros 37 a 38,6) era cuesta arriba, una sorpresa claramente menos grata. Quedan 11 días.

A diferencia de lo que sucede con un mal novio, esos momentos difíciles me hicieron más fuerte, rápida, segura y capaz, física y mentalmente. Los 5 kilómetros que antes me parecían imposibles, día a día empezaban a resultarme un poquito menos imposibles. Y así sucesivamente, sin prisa pero sin pausa, kilómetro a kilómetro. Creé mis mantras y metí 18 horas de música en mi lista de reproducción (puedes verla aquí, siempre y cuando no juzgues las canciones que hay) y simplemente me obligué a mí misma a hacerlo. Just do it es un eslogan pegadizo y se convirtió en una parte fundamental de mis recordatorios diarios. Simplemente vístete y sal ahí afuera, siempre puedes parar y caminar, pero al menos inténtalo.

Para ser sincera...

Empecé a correr porque quería adelgazar, pese a los muchos artículos que se contradicen y debaten la eficacia de correr para adelgazar y pese a mi propio camino para aceptarme tal y como soy. Perdí algo de peso y gané músculo, el pack completo. Sin embargo, lo que correr ha conseguido con mi ansiedad, mi mente saturada y mi relación con la comida ha resultado ser más importante.

Me explico: creo firmemente que no necesitas "ganarte" una comida de recompensa por hacer ejercicio y muchas veces suelto una parrafada sobre lo importante de comerse esa maldita hamburguesa con queso, aunque no hayas hecho ejercicio ese día. Y otras muchas veces estoy hasta arriba de mierda. Me lamento con cada trozo de comida que entra en mi cuerpo y me siento más cómoda de repente considerando que me estoy "dando un capricho" después de un duro entrenamiento.