Estoy harta de odiar mi cuerpo.

Instagram/realgirlproject

Estoy sentada en mi escritorio comiéndome un helado que tuve la suerte de conseguir el día que celebramos el Orgullo en el trabajo. Es un sándwich de helado con galleta y, dejando de lado el impacto que puede causar en mi cuerpo debido a mi intolerancia a la lactosa, está para chuparse los dedos. Sé que pasaré el resto del día tratando de justificar la decisión de zamparme este estúpido helado. "¡Ya has ido al gimnasio!", "¡Era gratis!". O mi favorito: "¡Venga ya, solo es un heladito!". La verdad es que esta es una conversación que, al igual que muchas mujeres a las que conozco, mantengo conmigo misma todos los días. Contar las calorías que he consumido como una científica loca, pensar si me he portado "bien" o "mal", sentir la necesidad de justificar que he alimentado mi cuerpo con la comida necesaria para sobrevivir y tratar de liberarme de mi obsesión con la comida, mi cuerpo y la interacción entre ambos. A pesar de mis sesiones de terapia y las caras clases de fitness, a lo largo de los dos últimos años he crecido mentalmente y adelgazado físicamente. Por primera vez en mi vida, mis brazos están tonificados, la ropa me sienta bien y me siento más saludable que nunca. He corrido dos medias maratones y me he apuntado a la Maratón de Nueva York de noviembre.

A post shared by Jamie Alyson Feldman (@realgirlproject) on Oct 19, 2017 at 3:54pm PDT

A post shared by Jamie Alyson Feldman (@realgirlproject) on May 19, 2018 at 8:38am PDT

Yo, una mujer que, durante muchos años, no me sentía cómoda mirando mi propio cuerpo desnudo en el espejo, me desnudé completamente en una habitación llena de amigos, maquilladores y peluqueros y me metí en la bañera. Por supuesto, había cámaras. Incluso publiqué una foto (posando de forma estratégica) en las redes sociales. Alguien comentó que tenía los brazos de "Michelle Obama". Querido lector, pocos cumplidos me han gustado tanto como ese. Todo el trabajo que había hecho para ser una persona mental y físicamente saludable pareció caer en saco roto. Dos días después traté de recuperarme de una resaca literal y emocional de la única forma que sé: ingiriendo una cantidad de comida china que podía alimentar a cuatro personas. Me sentí como una persona completamente distinta a la mujer de la bañera. Todo el trabajo que había hecho para ser una persona mental y físicamente saludable pareció caer en saco roto. Estoy harta de odiar mi cuerpo. Y ese sentimiento cobra mucha más fuerza cuando pienso en mi abuela. Es mi musa, mi icono de moda y también mi persona favorita y mi archienemiga. Con 86 años, lleva mucho más tiempo que yo odiando su cuerpo. Tiene anorexia grave, se fuma cigarros interminables en lugar de comer y presta mucha atención a todas mis decisiones sobre mi apariencia, como si me he hecho la manicura en un día concreto, y, sobre todo, a mi peso. Ojalá no me alegrara cuando me dice que estoy delgada, y ojalá no me decepcionara cuando no dice nada. Además, es imposible no sospechar que, para ella, mi apariencia y el hecho de que esté soltera (algo que saca a colación muy a menudo) van de la mano.

A post shared by Jamie Alyson Feldman (@realgirlproject) on May 31, 2018 at 3:22pm PDT