He aprendido a tomarme la endometriosis con un toque de humor

La comedianta Amy Vreeke es una de las aproximadamente 176 millones de mujeres que viven con endometriosis. Al igual que muchas de esas mujeres, durante años ha sufrido problemas intestinales y dolor intenso durante la menstruación o durante el sexo, y en ese periodo nunca le diagnosticaron adecuadamente.

En 1015, Lena Dunham publicó su libro Not That Kind of Girl: A Young Woman Tells You What She's 'Learned' (No soy ese tipo de chica: una mujer joven cuenta lo que ha 'aprendido').

"Leyendo su libro, me topé con un capítulo en el que habla de la endometriosis, cómo es convivir con esta enfermedad y su propia experiencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo también tenía eso. Fue extraño, me dije a mí misma: 'Dios mío. Soy yo'. Por primera vez, alguien describía cómo me sentía. Les dije a mis médicos que pensaba que tenía endometriosis y me hicieron unas cuantas pruebas. Algunos meses después me sometí a una intervención por laparoscopia, un procedimiento mediante el que se extraen ciertas células que no deberían estar ahí".

La endometriosis es una enfermedad del aparato reproductor femenino que afecta a una de cada diez mujeres en todo el mundo, pero se tarda unos 10 años en diagnosticar, de acuerdo con la Fundación Estadounidense de Endometriosis. Por otro lado, los síntomas, como los que experimentó Vreeke varían enormemente según la persona.

Vreeke fue diagnosticada con 23 años, pero ya había experimentado los síntomas muchos años antes. Ella cree que el hecho de que los síntomas sean tan diversos pueden ser el motivo por el que a menudo no se acierte con el diagnóstico.

"Yo misma dejé de ir al médico durante una temporada porque sentía vergüenza, y me hacían sentir que debía tenerla. Creo que es algo que ocurre muy a menudo cuando se habla sobre asuntos relacionados con la salud de la mujer y la regla, asuntos que son completamente naturales, pero que causan algo de incomodidad y vergüenza, es ridículo", comenta.

Ahora, Vreeke está empleando la comedia para luchar contra esta estigmatización. Actualmente se encuentra escribiendo una obra de teatro titulada 2016: El año en el que mi vagina intentó matarme en el que habla de esta enfermedad, y esto último es algo que hace día a día. Su objetivo es concienciar a los demás y conseguir que los millones de mujeres que sufren a raíz de esta enfermedad no se sientan tan solas.