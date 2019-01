Tiré la mitad de mi ropa con los trucos de Marie Kondo y esto es lo que aprendí

La autora en su vestidor en 2016. Ojo a la cantidad de bolsos.

Tal y como me recuerdan mi madre y mi yaya, la primera palabra que leí fue Macy's, una tienda de ropa, accesorios, artículos para el hogar, etc. Tenía casi dos años y lo leí en una bolsa de la compra de alguien en un centro comercial de Nueva Jersey, donde pasábamos casi todos los sábados de invierno en mi infancia. Mi abuela paterna regentó una tienda de ropa en su casa de Brooklyn durante años. Mis padres se conocieron a través de dos abuelas porque no dejaban de encontrarse, en efecto, en la tienda de ropa al por mayor a la que iban temporada tras temporada. Una de mis abuelas estaba comprando ropa para su tienda. La otra estaba comprando ropa (en cantidades similares, probablemente) para ella misma.

Supongo que se podría decir que las compras, la ropa y guardar trastos es algo que llevo en la sangre. En muchos sentidos, es el pegamento que mantiene unidas a tres mujeres de mi familia. La felicidad de ir de compras es algo en lo que tres mujeres de tres generaciones con distintas formas de ver el mundo coincidimos. Mi madre me enseñó a encontrar buenas ofertas y mi yaya me enseñó a vestir. La he llevado a un desfile de moda, he dejado que me vistiera por interés periodístico y, lo más importante, siempre he asociado el mero hecho de ir de compras con algo feliz, relajante y positivo.

Mi casa, un estudio relativamente decente y amplio tratándose de Nueva York, es el reflejo del modo en que he sido criada. Cuando pisé por primera vez el que es ahora mi piso, hice una oferta basándome exclusivamente en el armario: un vestidor prodigioso por el que podía caminar, con estantes empotrados instalados por los anteriores dueños. Yo ya tenía un montón de objetos y este era el primer piso que parecía encajar en mi presupuesto y tener suficiente espacio para todo lo que había ido comprando.

Eso fue hace 5 años, cuando tenía menos deudas, un 100% menos de bolsas de tela que nunca uso y un armario considerablemente menos abarrotado que ahora. Al mirar el vestidor que antes me parecía un sueño y ahora me parecía más una pesadilla, me di cuenta de que necesitaba un cambio.

Marie Kondo lleva en mi radar desde 2014, cuando absolutamente todo el mundo empezó a leer su superventas y a pensar si las pertenencias les hacían felices. Yo intenté pensarlo hace unos años y no tardé en encontrar razones por las que todo, hasta los calcetines sin su par (ya aparecerán en la siguiente colada), me hacía feliz de algún modo. Abandoné pronto el proyecto de ordenar mis pertenencias.