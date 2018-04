Rodney Clark, el gran hombre tras la música urbana de habla hispana

La música urbana comprende muchos tipos musicales, algo que me quedó claro y aprendido en esta entrevista que fácil puedo decir que la he disfrutado más que el mismo entrevistado, y es que era un must para mí sentarme a conversar con el hombre pionero en su natal Panamá y en el mundo en esto que se conoce como reggaeton, que viera la luz hace unas cuantas primaveras atrás.

Sentarme a hablar con Rodney fue una experiencia del más allá, porque sentía escucharme a hablar a mí misma pero en masculino, no solo por la coincidencia de visiones, en todo lo que conversamos diría yo, sino que además Rodney y yo compartimos casi en exactitud la cantidad de años a nivel profesional que estamos cada uno haciendo lo suyo. Él en 1993 y yo en 1995.

Sobre los pioneros en un movimiento, iniciativa o industria pesa una suerte de karma, nunca disfrutan a plenitud el fruto de su trabajo y no son lo suficientemente celebrados y reconocidos, algo con lo que estoy sumamente familiarizada, razón por la cual quise darle este pequeño tributo a alguien que a través de su trabajo ha brindado tanta alegría y música al mundo entero, y si no que lo digan sus éxitos que se vuelven virales cada cierto tiempo, como un recordatorio al mundo de cuando en cuando de su impecable paso, pero además fue la mente brillante del antes y después de la música en español.

Empieza desde los 11 años, contagiado por la discoteca de su padre, que le despertó la semillita de lo que unos años después sería. Incursionó en la radio posteriormente no solo como DJ, sino que metió mano y cerebro como a la fecha, en cada cosa que ha producido.

A los 19 años se inicia como locutor de radio lo que le termina de pulir algunas facetas que le faltaba explorar con esa voz que lo caracteriza y con la que se permite hacer humor inteligente, que los no tan inteligentes llaman oscuro.

Posteriormente en 1993 arranca como productor de radio, y el resto es historia...

De Rodney a quienes lo saben leer, impresiona y enamora la pasión con la que habla de cada cosa, como baquiano en lo suyo, con meticulosa experticia habla con conocimiento, con seguridad, con los ojos cerrados y el alma abierta.

Entre sus temas compuestos todos son favoritos y especiales, como buen padre con sus hijos profesionales. Para él todos son importantes porque comenzaron desde cero como género.

Las redes sociales y el internet que no existían en 1993, le han permitido a Rodney si se quiere bocanadas necesarias frescas de sus éxitos, que todo gran hombre como él merecen. La viralidad de sus temas, como de hecho pasa ahora mismo con el #dametucositachallenge que le ha dado la vuelta al mundo, le hacen sonreír por dentro, son una suerte de bálsamo necesario para tantos baches caminados en estos más de 20 años de carrera.

Una pregunta que me intrigaba, y a muchos tuvo la respuesta que hace encajar todas las piezas del rompecabezas. Si el reggaeton nace en Panamá ¿Por qué se ha conocido más y se le ha sacado provecho en otros países?

A lo que responde Rodney con la lógica esperada. Intervienen varios factores: al pasar el testigo de su generación a la próxima había un cambio ya de chip, a eso se le suman globalización, redes sociales y un factor importante que menciona Rodney y es que esta generación se ha concentrado en componer cosas más complicadas, con expresiones locales. Una música que ahora se consume por celular, la nueva manera de los jóvenes de divertirse mientras monitorean sus redes sociales y una suerte de resistencia a los cambios de esa generación de 35 años para arriba hace la mezcla que nos permite comprender esto.

Con la generación actual, hace click con Ozuna, porque él fue más allá, por ser un artista completo. Le gusta JBalvin por su humildad, y es tal que recientemente lo mencionó como uno de sus pilares a inspirarse en su música en una entrevista. "J Balvin tiene los pies donde hay que tenerlos" dice Rodney.

La ausencia femenina en este género dominado por los hombres, explica que está cambiando, dando paso y voz a féminas por el mismo cambio de la música. Cambio que empieza a verse a partir de 2010 según cuenta Rodney, haciendo un flashback de la historia de este género musical. Cuenta que al reggaeton al volverse más musical le da entrada a la presencia femenina a este género, al punto que cantantes pop como Shakira están haciendo featurings con este ritmo infaltable en fiestas y autos de cada hispano del mundo.

Al hacerle la pregunta obligada de si siente que el reggaeton promueve anti-valores y vulgaridad, me responde sabiamente con una reflexión: "Tenemos que preguntarnos si la música está vendiendo ese mensaje o si la música es un eco e inspiración de la realidad. Creo que la misma cultura está así y que gusta porque están cantando la realidad" a la vez aprovecha para separar peras de manzanas "La gente se queja del trap y lo que sucede con el trap, es que no se van por las ramas, van directo a la vena, no hay doble sentido. Así sí veo que hay una promoción y denigración de la mujer. Cuando yo comencé en esto la generación anterior se escandalizaba con mi música, a todas las generaciones nos pasa"

Un nuevo Rodney

Hace 3 años decidió cambiar su vida para siempre. Se puso en las manos de un médico y su tiroides fue rectificada con medicamentos. A la par se tomó en serio los horarios y formas de comer, lo que se ha traducido en 90 libras (45 kilos) menos. Al ponderar sobre este nuevo yo, afirma que es feliz antes y ahora, su peso nunca lo ha determinado ni frenado de hacer nada, pero ciertamente una verdad que ningún hombre habla y él tuvo el valor de poner sobre el tapete: la moda tampoco se hace en tallas grandes para los hombres y el tema de no ser incluido en la moda a todos nos afecta, nos hace sentir invisibles, que no pertenecemos. Una reflexión lapidaria que hizo del tema me hizo mella: "La vida está diseñada para gente flaca y fit y uno tiene que ver cómo encaja en ese sistema".

Con el hashtag #tabafat comparte de vez en cuando son sus seguidores sus antes y después. Sus redes sociales quedaron destinadas a educar del género a quien tenga a bien seguirlo

A los jóvenes que quieren iniciar en el mundo de la locución, de la música, les aconseja ser perfeccionistas y minuciosos, porque su nombre va a quedar plasmado en cada paso que den. Que aprendan a conocer su potencial y explotarlo, con pasión, entrega y sin límites, no parar hasta estar en la cima, hasta llegar donde se quiere llegar. Emocionado dice en medio de nuestra conversación: "Cuando haces algo con pasión la plata no es un factor. Haz lo que te guste".

Al hacer un ejercicio de retrospectiva, pensativo me responde que de poder echar el tiempo atrás, le gustaría ser menos introvertido, puesto que siempre le gustó crear solo sus proyectos, en su estudio, como a la fecha sigue siendo y debido a esto quizá haya riesgos que no haya tomado y que probablemente hubieran resultado un éxito. Y como introvertida que soy, asentía mientras escuchaba cada idea, porque era verme y oírme a mí misma, en mi oficina, en mi estudio.

En su lado más personal, me confiesa ser un hombre amante de los perfumes, su preferido es el Polo, que no soporta el desaseo en una mujer y que su sentido del humor es oscuro, aunque insisto, es un tema de inteligencia, cosa que a él le sobra. Le emociona a punto del llanto las injusticias con los animales, ni hablar de la pérdida de mascotas, pero de primeros en la lista sus hijos, sus tesoros, el saberlos en una mala situación.

Cuando le menciono su natal Panamá el piensa inmediatamente en playa, escenario contrario a donde se ve en unos años, descansando de todo, en una montaña ¡La más alta! Pero eso sí, con acceso a internet, porque aún en sus años dorados se ve a sí mismo creando, produciendo.

Al Rodney de hace 25 años atrás le dedica un mensaje poderoso:

"Hermano, no te guíes por nada ni por nadie, no dejes de hacer algo con la duda de si gustará o no gustará o de que pensaran, hazlo. No escatimes en nada. Eso va a pagar..."

Detrás de grandes ideas están grandes hombres y mujeres que nos enseñan que aunque los tiempos cambien, para ser exitoso hay que creer en nuestros propios sueños, pero sobre todo saber estampar con decencia, excelencia y tesón cada paso, para que cuando nos toque mirar atrás, nos sintamos orgullosos de cada triunfo y cada caída.

Nos leemos en la próxima y recuerda: la belleza está en tu cabeza.