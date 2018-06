Puede que ya sea tarde para preocuparte por el cáncer de piel. Para mí lo fue

Jodie Briggs

Me quedé en ropa interior a petición de mi dermatóloga. Me levantó los brazos uno por uno y examinó la cara interna. Me miró detrás de las orejas, por la tripa, por la zona del bikini, por las piernas e incluso en la planta de los pies.

Había decidido ir a verla para hacerme un chequeo preventivo de detección del cáncer, ya que estaba a punto de cumplir los 30. Me pidió que la próxima vez no llevara esmalte de uñas para poder chequearme también las uñas de los pies. Bob Marley, ni más ni menos, falleció por un melanoma en un dedo del pie.

Estuve varios años saliendo de los chequeos anuales con buenas noticias. Hasta que me di cuenta, después de una escapada a la playa con la familia, de que tenía una clara mancha de aspecto ceroso al borde de la línea del pelo. Mi madre, que siempre me decía que podría "coger algo de color" y que "un poco de moreno en la piel no hace daño a nadie", pensaba que no era nada, pero mi dermatóloga lo tuvo claro nada más verlo.

"Tiene pinta de ser un carcinoma basocelular".

Al haberme criado en una zona sureña rural de Estados Unidos, he saboreado el calor de horno que te golpea en cuanto abres la puerta de casa durante los meses de verano. La mayoría de los días los pasaba en la única piscina de mi ciudad, pero incluso tras persistentes y abrasadoras quemaduras por el sol, mi piel seguía siendo de un color tan blanco nuclear como siempre, solo que con más pecas en los brazos y, para mi gran disgusto, sin rastro de color en las piernas.

Tenía una clara mancha de aspecto ceroso al borde de la línea del pelo. Mi madre pensaba que no era nada, pero mi dermatóloga lo tuvo claro nada más verlo.

Intentar coger color era como dejarse tupé: lo hacías porque todo el mundo lo hacía, no le dabas demasiadas vueltas. Sin embargo, yo, la chica pálida, era una rarita ya algo consciente de lo peligrosas que son las camas de bronceado. De todos modos, tampoco iba a ser la chica guay. Los comentarios me llegaban prácticamente a diario por parte de compañeros de clase que lograban mantener las piernas morenas durante todo el año gracias a las camas de bronceado, desbordadas de clientes y que coexistían con negocios que ofrecían una combinación de videoclub + bronceado.

"¡Hey, Casper!" o "¡Bonitas piernas, Casper!".